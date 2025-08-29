US Open: Καταιγιστική Ριμπάκινα κόντρα στη Ραντουκάνου (vid)

Η Έλενα Ριμπάκινα προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του US Open επικρατώντας με εμφατικό τρόπο της Έμμα Ραντουκάνου με 6-1, 6-2 στον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έλενα Ριμπάκινα στο US Open. Η τενίστρια από το Καζακστάν υπέταξε την Έμμα Ραντουκάνου στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του τέταρτου Grand Slam της σεζόν.

Η Νο.10 του κόσμου κυριάρχησε απέναντι στη Βρετανίδα τενίστρια επικρατώντας της με 6-1, 6-2 για να πάρει την πρόκριση στη φάση των "32" του αμερικανικού θεσμού. Μάλιστα, σε ένα ακόμη ματς με υψηλό δείκτη δυσκολίας έκανε ξεκάθαρο πως βρίσκει ρυθμό και μπορεί να επιστρέψει για τα καλά εντός δεκάδας.

Μία ώρα και τρία αγωνιστικά λεπτά χρειάστηκε η αθλήτρια του Στέφανο Βούκοφ απέναντι στη Ραντουκάνου. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο σετ της επέτρεψε να πάρει μόνο ένα game για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-1. Το πρώτο με το δεύτερο σετ δεν διέφεραν πολύ, καθώς η Ριμπάκινα απλά επέτρεψε ένα ακόμη game στην αντίπαλό της για να κλείσει το σετ με 6-2 και να πανηγυρίσει τη νίκη - πρόκριση.

Επόμενη αντίπαλος της 26χρονης θα είναι η νικήτρια του ματς Μαρκέτα Βοντρούσοβα - Τζασμίν Παολίνι.

 

