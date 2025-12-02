Συγκινητικές και συνάμα ωραίες στιγμές για τον Χρήστο Μουζακίτη τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο όλη η ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ήταν που ανέβασε στα social media του ένα πολύ ωραίο βίντεο με όλη την ομάδα των Πειραιωτών να περιμένει και να υποδέχεται τον Χρήστο Μουζακίτη, που ταξίδευε πίσω στην Ελλάδα από την Ιταλία. Ο νεαρός χαφ των Ερυθρόλευκων δέχθηκε τις αγκαλιές και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, που κράτησαν και τα χέρια τους το βραβείο Golden Boy 2025, που πήρε το βράδυ της Δευτέρας σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Τορίνο. Μπορείτε να δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού.