Ολυμπιακός: Η υποδοχή στον Χρήστο Μουζακίτη, το Golden Boy 2025
Ο Ολυμπιακός ήταν που ανέβασε στα social media του ένα πολύ ωραίο βίντεο με όλη την ομάδα των Πειραιωτών να περιμένει και να υποδέχεται τον Χρήστο Μουζακίτη, που ταξίδευε πίσω στην Ελλάδα από την Ιταλία. Ο νεαρός χαφ των Ερυθρόλευκων δέχθηκε τις αγκαλιές και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, που κράτησαν και τα χέρια τους το βραβείο Golden Boy 2025, που πήρε το βράδυ της Δευτέρας σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Τορίνο. Μπορείτε να δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού.
Welcoming our Golden Boy at the airport 🔴⚪️#OlympiacosFC #Family #Teammates pic.twitter.com/7xuPK92q3a— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.