Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αγωνιστικό πρόσωπο από τα παλιά, μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο US Open, νίκη επί του Αλεξάντρ Μίλερ με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) και πρόκριση στον 2ο γύρο.

Ύστερα από ένα κακό 1ο σετ, ο 28χρονος Έλληνας σαν να γύρισε τον διακόπτη του αγώνα, πήρε επτά στη σειρά games και μέσα σε 49 λεπτά με 12-1 games, είχε πάρει για τα καλά τα ηνία του αγώνα, προσπερνώντας με 2-1 σετ.

Στο 4ο σετ προηγήθηκε 4-2, όμως αντί για το 5-2 και σπαταλώντας έξι break points στο 7o game, έβαλε τον Μίλερ ξανά στο παιχνίδι, ο Γάλλος προσπέρασε, ο Τσιτσιπάς έστειλε το σετ στο tie break κι εκεί έχοντας την ψυχραιμία τελείωσε τον αγώνα και την πρόκριση.

Έτσι για πρώτη φορά μετά το Wimbledon του 2024 ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη βρίσκονται στον 2ο γύρο στο ίδιο Grand Slam.

Ένα break έφερε το 0-1

Ο Τσιτσιπάς «έσβησε» διπλό break point στο 3ο game για να επανακτήσει το προβάδισμα με 2-1 στο 1ο σετ. Ο Μίλερ με love game ισοφάρισε σε 3-3 κι αμέσως μετά το διαφαινόμενο love game από τον Τστιτσιπά (40-0), κατέληξε σε break (4-3).

Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-4 κι είχε μια ευκαιρία να μείνει στο σετ, αλλά μετά το 30-30, με δύο αβίαστα λάθη του ο Μίλερ έκλεισε το σετ με 6-4.

Απάντησε με bagel set για το 1-1

Διαφορετική εικόνα είχε το παιχνίδι στο 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς μετά το αρχικό 1-0, προηγήθηκε με 0-40, έφθασε στο break κι αμέσως έφθασε στο 3-0, μετρώντας έξι winners και διπλάσιους πόντους (12-6).

Συνέχισε στους ίδους ρυθμούς σε 17 λεπτά είχε κάνει το 4-0, με love game πέτυχε το 5-0 και με νέο break πέτυχε το 6-0, κατακτώντας το σετ σε 23 λεπτά, με το επιμέρους σκορ στους πόντους να είναι 24-9!

Με το πόδι στο... γκάζι το 2-1

Ο Tσιτσιπάς διευρύνοντας το σερί των κερδισμένων games στα επτά, προηγήθηκε με 1-0 με love game και με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-1.

Με το 4ο break στον αγώνα ο Τσιτσιπάς ξέφυγε με 3-1 και στο 5ο game είχε την τέλεια αντίδραση και με σερί πόντων μετέτρεψε το 0-40 σε 4-1.

Η γλώσσα του σώματος έδειξε την απογοήτευση του Μίλερ τη συγκεκριμένη στιγμή και ο Τσιτσιπάς δεν άφησε την ευκαιρία, νέο break για το 5-1 και με άσο έκλεισε το σετ 6-1. Μέσα σε 49 λεπτά το 0-1 έγινε 2-1, με 12-1 το σκορ στα games

Πρόκριση στο tie break

Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε σε 1-1 και με το 6o break στην 9η ευκαιρία πήρε κεφάλι στο σκορ με 2-1. Διατήρησε το σερβίς του για το 3-1 και το 4-2, με τον Μίλερ να «σβήνει» έξι break points, πριν μειώσει σε 4-3.

Ο Τσιτσιπάς έδωσε ελπίδα στον Γάλλο και ο τελευταίος, ψάχνοντας, βρήκε σανίδα σωτηρίας, διπλό λάθος από τον Έλληνα παίκτη break και 4-4.

Ο Μίλερ αναθάρρησε κι έστω με δυσκολία, διατήρησε το σερβίς του προσπερνώντας με 5-4, έκανε το 6-5, με τον Τσιτσιπά να στέλνει το σετ στο tie break.

Εκεί η έξτρα διαδικασία πήγε στο 4-4, με τον Τσιτσιπά να πετυχαίνει πρώτος το mini break (5-4), να παίρνει και το σερβίς, να φθάνει σε διπλό match point (6-4) και στη 2η ευκαιρία να «κλειδώνει» το σετ με 7-6(5) και την πρόκριση.