Ο Ντάνιελ Αλτμάιερ θα βρεθεί στον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του US Open.

Ο Ντάνιελ Αλτμάιερ θα είναι ο επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open. Μετά τη νίκη επί του Αλεξάντρ Mίλερ με 3-1 σετ, ο Τσιτσιπάς πέρασε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Ο 26χρονος Γερμανός σε μαραθώνιο αγώνα τεσσάρων ωρών και 45 λεπτών, επικράτησε επί του Σέρβου, Χαμάντ Μετζέντοβιτς με 7-5, 6-7(3), 7-6(7), 6-7(5), 6-4.

Ο Αλτμάιερ, Νο.50, σε παιχνίδι 388 πόντων, είχε 24 άσους, 56 winners, 24 αβίαστα λάθη, με την πρόκριση στον 2ο γύρο ισοφάρισε το ρεκόρ του στο US Open, με την καλύτερη παρουσία του στα Grand Slam να είναι ο 4ος γύρος στο φετινό Roland Garros.

Στο περσινό Roland Garros έχει καταγραφεί και η μοναδική μέχρι τώρα συνάντησή τους, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 6-3, 6-2, 6-7(2), 6-4 για τον 2ο γύρο.

O νικητής στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στον Άλεξ ντε Μινόρ και τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκι.