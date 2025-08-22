Tο κυρίως πιάτο του US Open ξεκινά την Κυριακή, το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης ημέρας.

Τα σπουδαία στο US Open αρχίζουν την Κυριακή (24/8) με το άνοιγμα του απλού ανδρών και γυναικών.

Στο Arthur Ashe Stadium η δράση θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τον αγώνα του Mπεν Σέλτον με παίκτη από τα προκριματικά, ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τη Ρεμπέκα Μασάροβα.

Στη βραδινή ζώνη και στις 02:00 το πρωί της Δευτέρας (25/8) ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει με τον Λέρνερ Τιέν και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση της Τζέσικα Πεγκούλα με τη Μαγιάρ Σέριφ.

Στο Louis Armstrong Stadium και στις 18:00 ώρα Ελλάδα, η Έμμα Ραντοκάνου θα παίξει με παίκτρια από τα προκριματικά κι αμέσως μετά ο Τέιλορ Φριτζ θα αντιμετωπίσει τον Εμίλιο Νάβα.

Στη βραδινή ζώνη και στις 02:00 το πρωί της Δευτέρας (25/8) η Τζασμίν Παολίνι θα αγωνιστεί με παίκτρια από τα προκριματικά και θα ακολουθήσει ο αγώνας του Ντανίλ Μεντβέτνεφ με τον Μπεντζαμίν Μπονζί.

O Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα κάνουν τη δική τους πρεμιέρα τη Δευτέρα (25/8) ή την Τρίτη (26/8).

Το πλήρες πρόγραμμα της Κυριακής