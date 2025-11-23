Η Τριέστε επικράτησε της Αρμάνι με 86-82 και την υποχρέωσε στην τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και δεύτερη στην Ιταλία.

Μετά την Τράπανι, η Αρμάνι Μιλάνο γνώρισε μία ακόμα ήττα στο ιταλικό πρωτάθλημα, αυτήν τη φορά από την Τριέστε με 86-82, η οποία την έπιασε σε ρεκόρ 5-4.

Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και γνώρισε την τρίτη της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Τζος Νίμπο ήταν η χαρμόσυνη είδηση της βραδιάς, μιας και επέστρεψε στη δράση, αλλά έμεινε στους 4 πόντους μετά από 25 λεπτά συμμετοχής.

Για την Αρμάνι πρώτος σκόρερ ήταν ο Άρμονι Μπρουκς με 22, ενώ ακολούθησε ο Σέιβον Σιλντς με 18 και ο Κουίν Έλις με 14. Από πλευράς νικητών, ο Τζάμιους Ράμσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους, έχοντας 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 44-41, 70-65, 86-82