O Tσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο US Open

O Αλεξάντερ Μίλερ είναι ο παίκτης που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο του US Open, που ξεκινά την Κυριακή (24/8). Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας κληρώθηκε στο 2ο τεταρτημόριο, όπου υπάρχει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.3 στο ταμπλό).
Ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μίλερ (Νο.38) στον 1ο γύρο, ενώ στον 2ο γύρο ο νικητής διασταυρώνει με έναν από τους Ντάνιελ Αλτμάγιερ (Γερμανία) ή Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Σερβία).
Πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά στον 3ο γύρο είναι ο Άλεξ ντε Μινόρ, στα προημιτελικά οι Καρέν Χατσάνοφ και Φρανσίσκο Σερούντολο και στα προημιτελικά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Στο 1ο τεταρτημόριο ο Γιάνικ Σίνερ θα αρχίσει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου απέναντι στον Τσέχο, Βιτ Κόρπινα, στον 2ο γύρο υπάρχει διασταύρωση με έναν εκ των Αλεξέι Ποπόριν και Εμιλ Ρουουσοβόρι, στον 3ο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ, στον 4ο με τους Τόμι Πολ ή Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ στα προημιτελικά μπορεί να υπάρξει συνάντηση με τον Λορέντζο Μουζέτι ή Τζακ Ντρέιπερ.
Οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό και πιθανή συνάντησή τους μπορεί να υπάρξει στα ημιτελικά.
Ο Αλκαράθ στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ράιλι Οπέλκα και ο Τζόκοβιτς τον 22χρονο Αμερικανό, Λέρνερ Τιέν.
Αναλυτικά η κλήρωση του απλού ανδρών εδώ.
