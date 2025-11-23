Κόκκινο «βάφτηκε» το ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου, με την Άρσεναλ να «καθαρίζει» την Τότεναμ με το ευρύ 4-1 αυξάνοντας την διαφορά της από Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Σε περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου η Άρσεναλ που έκανε ό,τι ήθελε την Τότεναμ στο «Έμιρεϊτς», την διέλυσε με 4-1 στο 198ο ραντεβού τους και είπε «ευχαριστώ» στο χθεσινό δώρο της Νιούκαστλ. Ανώτερη σε όλο το ματς η ομάδα του Αρτέτα που είχε σε... τρελά κέφια τον Έζε, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ και έγινε ο πρώτος παίκτης στον 21ο αιώνα που το καταφέρνει στο ντέρμπι! Η Άρσεναλ έφτασε τους 29 βαθμούς, στο +6 από Τσέλσι και +7 από Μάντσεστερ Σίτι, και στρέφει τώρα το βλέμμα της στην σπουδαία αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.

Κανονιές στα «σβηστά»

Απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο μέρος η Άρσεναλ, δεν άφησε την άνευρη Τότεναμ να πατήσει στην περιοχή του Ράγια υποχρεώνοντάς την να τελειώσει χωρίς τελική το ημίχρονο. Χάρη στον Βικάριο, οι Spurs άντεξαν μέχρι στο 36ο λεπτό. Ο Ιταλός τερματοφύλακας αρνήθηκε το γκολ στον Ράις στον 3' διώχνοντας με τα γόνατα, ενώ στο 34' απέκρουσε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάκα. Ωστόσο, δύο λεπτά αργότερα δεν είχε απάντηση στον Τροσάρ. Ο Μερίνο πέρασε μία «μαγική» μπαλιά στον Βέλγο που έκανε κίνηση φορ, γύρισε το κορμί του και πέφτοντας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Έζε τιμώρησε την άμυνα της Τότεναμ κάνοντας από κοντά με δυνατό σουτ το 2-0.

Έζε με... μπέρτα

Μόλις 35 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο Έζε για να σκοράρει και πάλι, με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος. Ο Τίμπερ πέρασε την πάσα, ο Έζε έφερε την μπάλα μπροστά και με εκτέλεσε άψογα με το αριστερό για το 3-0. Παρ' όλα αυτά και ενώ δεν θα μπορούσε να της πάει χειρότερα το ματς αυτό, η Τότεναμ μείωσε και αναθάρρησε χάρη στην... αλητεία του Ριτσάρλισον. Ο Βραζιλιάνος, μετά το κλέψιμο του Παλίνια στη μεσαία γραμμή, «κρέμασε» με τη μία τον Ράγια από μακριά σκοράροντας ένα εντυπωσιακό τέρμα. Η Άρσεναλ υποχώρησε αφήνοντας μέτρα στην αντίπαλό της, ωστόσο ο Έζε φρόντισε να διώξει κάθε άγχος στο 76'. Ένα κοντρόλ, ένα τελείωμα και τόσο απλά έκανε το 4-1 για τους Gunners που έχουν βάλει για πλώρη για τίτλο την φετινή σεζόν! Ακόμη ένα θετικό για τον Αρτέτα, η επιστροφή του Μαντουέκε στη δράση μετά από δύο μήνες.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Χινκαπιέ (88' Μοσκέρα), Καλαφιόρι (90+2' Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Ράις, Έζε, Σάκα, Τροσάρ (79' Μαντουέκε), Μερίνο (88' Νουανέρι)

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Ντάνσο (46' Σίμονς), Σπενς (78' Πόρο), Παλίνια, Μπεντανκούρ (66' Σαρ), Ουντόγκι, Κούντους (78' Τζόνσον), Οντομπέρ (66' Κολό Μουανί), Ριτσάρλισον