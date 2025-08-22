O Τζόκοβιτς αποθεώθηκε στην έδρα των New York Yankees (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε ένα μικρό διάλειμμα και λίγες ώρες πριν αρχίσει την παρουσία του στο US Open, είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο Yankee Stadium και να αποθεωθεί από το κοινό στον αγώνα των New York Yankees.
Μάλιστα ο Σέρβος είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το εναρκτήριο pitch στον αγώνα των New York Yankees, με τους Boston Red Sox και να φωτογραφηθεί με τον αστέρα του μπέιζμπολ, Άαρον Τζατζ.
Novak Djokovic throws out the 1st pitch at Yankee Stadium! pic.twitter.com/CVpzNuSXFk— MLB (@MLB) August 22, 2025
Ο Τζόκοβιτς έπειτα από ένα πέρασμα για διακοπές στα ελληνικά νησιά, επιστρέφει στη δράση, φιλοδοξώντας να διεκδικήσει τον 25ο τίτλο του στα Grand Slam. Η πρεμιέρα του θα γίνει δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (24/8), με αντίπαλο τον Αμερικανό, Λέρνερ Τιέν.
