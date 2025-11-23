Αλέξανδρος Γκιννής: «Νιώθω συντετριμμένος που δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο»

Τι αναφέρει ο Αλέξανδρος Γκιννής με επιστολή του προς τους παράγοντες της ΕΟΕ, μετά την αδυναμία του να είναι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Αλέξανδρος Γκιννής είχε επιλεγεί ως πρώτος Λαμπαδηδρόμος από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano-Cortina 2026, που θα γίνει την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία.

Όμως ένα τραυματισμός στον αστράγαλο κατέστρεψε μια στιγμή ζωής για τον 31χρονο κορυφαίο Έλληνα πρωταθλητή στο αλπικό σκι.

Ο Αλέξανδρος Γκιννής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμά Τόκα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας κι εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων στην ΕΟΕ, Δημοσθένη Γυρούση ενημέρωσε για το πρόβλημα τραυματισμού και την απόφασή του να μην δώσει το «παρών» στην Αρχαία Ολυμπία, με την ΕΟΕ να επιλέγει ως αντικαταστάτη του, τον «χάλκινο» ολυμπιονίκη της κωπηλασίας στο Παρίσι, Πέτρο Γκαϊδατζή.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στις ιταλικές Άλπεις θα διεξαχθούν από τις 6 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2026 και ο Γκιννής, που βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ, αρχίζει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης και τον Ιανουάριο να μπει ξανά σε αγωνιστική δράση, με στόχο τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην επιστολή του ο πρωταθλητής προς τους παράγοντες της ΕΟΕ, εξηγεί τους λόγους που τον υποχρέωσαν να μην πάρει μέρος στη Λαμπαδηδρομία, αναφέροντας πως «η δυνατότητα να είμαι πλήρως υγιής στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να δώσω στον εαυτό μου την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να διεκδικήσω ένα μετάλλιο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα», ενώ παράλληλα τονίζει ότι «είμαι πραγματικά συντετριμμένος που δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο».

Αναλυτικά η επιστολή Γκιννή

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Κούβελε, κύριε Τόκα και κύριε Γυρούση,

Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω ότι κατά την προπόνηση της χθεσινής ημέρας υπέστη έναν τραυματισμό στον αστράγαλό μου και χρειάστηκε να υποβληθώ σε επέμβαση για την αποκατάσταση της κάτω κνημοπερονιαίας συνδεσμώσεως. Η επέμβαση πήγε πολύ καλά και είμαι σε πορεία ώστε να μπορέσω να ξαναρχίσω το σκι στο τέλος Δεκεμβρίου.

Μετά από συζητήσεις με τους γιατρούς, την ομάδα φυσικοθεραπείας της Red Bull και τη δική μου ομάδα, είναι σαφές ότι πρέπει να ξεκινήσω άμεσα φυσικοθεραπεία και προπονητικό πρόγραμμα, ώστε να μη χαθεί ούτε μία ημέρα αποκατάστασης. Αυτό είναι απαραίτητο για να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ τον Ιανουάριο και να βρίσκομαι στο 100% έως τις 16 Φεβρουαρίου. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Το να έχω επιλεγεί ως ο πρώτος λαμπαδηδρόμος ήταν ένα παιδικό μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα—κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Παρ’ όλη αυτή την ατυχία, η δυνατότητα να είμαι πλήρως υγιής στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να δώσω στον εαυτό μου την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να διεκδικήσω ένα μετάλλιο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να επικεντρωθώ στην αποκατάσταση και δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα βρίσκομαι στο Athlete Performance Center της Red Bull στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου θα λαμβάνω θεραπεία και θα προετοιμάζομαι για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Λυπάμαι ειλικρινά για οποιαδήποτε αναστάτωση προκαλεί αυτό και είμαι πραγματικά συντετριμμένος που δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο. Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η απόφαση που εξυπηρετεί το γενικό καλό».

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Γκιννής