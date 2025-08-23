Στίβος και υγρός στίβος οι πάμπτωχοι οικονομικοί συγγενείς απέναντι στο τένις
- Τα χρηματικά έπαθλα στο US Open
- Τα χρηματικά έπαθλα στο παγκόσμιο στίβου
- Τα χρηματικά έπαθλα στο παγκόσμιο υγρού στίβου
To κυρίως μέρος του US Open ξεκινά την Κυριακή (24/8), με τους διοργανωτές του να μοιράζουν στη φετινή διοργάνωση τα περισσότερα χρήματα που θα έχουν δοθεί ποτέ σε τουρνουά τένις, συνολικά θα μοιραστούν 90 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η είδηση μας έβαλε στον πειρασμό να κάνουμε μια σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που θα δοθούν στο επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου) και σε όσα μοιράστηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου, που φιλοξενήθηκε στη Σιγκαπούρη.
Περιμέναμε μεγάλη διαφορά στα οικονομικά μεγέθη για το τένις, σε σχέση με τον στίβο και κυρίως την κολύμβηση, που αποτελεί τη βιτρίνα για τον υγρό στίβο. Όμως εδώ μιλάμε για έτη φωτός.
Η βιομηχανία του τένις σε όλα τα επίπεδα είναι τεράστια, τα μεγάλα τουρνουά της ΑTP και της WTA ολοένα και γιγαντώνονται, έστω κι αν υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας για τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στα Masters, για το ξεζούμισμα των παικτών, με τελευταίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στο Σινσινάτι.
Όμως απέναντι στις γκρίνιες, υπάρχουν και οι απαντήσεις, οι διοργανωτές του US Open ανακοίνωσαν πως το διήμερο του μεικτού διπλού το παρακολούθησαν 78.000 φίλαθλοι, με το νικητήριο ζευγάρι των Σάρα Εράνι και Αντρέα Βαβασόρι να λαμβάνουν ένα εκατομμύριο δολάρια!
Fans break records at the 2025 US Open Mixed Doubles Championship pic.twitter.com/uywJmFB28N— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Και δεν είναι μόνο αυτό, τις ημέρες πριν από την έναρξη των κυρίως ταμπλό, τα happenings διαδέχονται το ένα το άλλο στις εγκαταστάσεις του Flushing Meadows, το ένα διαδέχεται το άλλο, με αστέρια του παρελθόντος να πιάνουν ρακέτα και να επιστρέφουν στα κορτ.
Andre. Coco. John. Venus.
The stars are out tonight in Ashe! pic.twitter.com/mJqxa3YH9x— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Το τένις «έχτισε» στα μεγάλα αστέρια που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, με το Big 3 των Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Ναδάλ να εκτινάσσει το σπορ όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στα πάντα.
Και στην αντίπερα όχθη; Αστέρια και πολλά έχουν δει τα μάτια μας και στον στίβο και στην κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Όμως οι άνθρωποι που είχαν κι έχουν στα χέρια τους τις αποφάσεις ποτέ δεν μπόρεσαν να κεφαλοποιήσουν όσο θα έπρεπε τις εποχές του Γιουσέιν Μπολτ ή του Μάικλ Φελπς, για παράδειγμα.
Κι αυτό αντικατοπτρίζεται στους πίνακες που παραθέτουμε.
Η World Athletics ανακοίνωσε πως τα χρηματικά μπόνους για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, θα φθάσουν συνολικά στα 8.498.000 δολάρια.
Περισσότερη απογοητευτική όσον αφορά στον υγρό στίβο. Στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το συνολικό ποσό που μοίρασε η World Aquatics για τα έξι αθλήματα έφθασε στα 6.000.300 δολάρια. Το άθροισμα των χρημάτων στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις φθάνει στα 14.498.300 δολάρια και υπολείπεται από το US Open κατά 75.501.700 δολάρια.
Πάμε και σε ένα δύο παραδείγματα, ο νικητής-τρια στο απλό του US Open θα πάρει πέντε εκατομμύρια δολάρια, οι φιναλίστ τα μισά.
Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ισοδυναμεί με 70.000 δολάρια κι αν είσαι Ντουπλάντις και το συνδυάσεις με παγκόσμιο ρεκόρ, φθάνεις στα 170.000 δολάρια.
Στην κολύμβηση ο Λεόν Μαρσάν από τη νίκη του και το παγκόσμιο ρεκόρ, στα ημιτελικά, στα 200μ. μικτή ατομική, κέρδισε συνολικά 50.000 δολάρια (20.000 δολάρια για το χρυσό και 30.000 για το ρεκόρ).
Κι αυτά όταν απλά η συμμετοχή στον 1ο γύρο του US Open, δίνει 110.000 δολάρια!
Τέλος, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών (15 παίκτριες) για τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη Σιγκαπούρη, έλαβε 125.000 δολάρια και η εθνική ομάδα των ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο 60.000 δολάρια.
Τα χρηματικά έπαθλα στο US Open
Στο απλό
- Πρωταθλητής: 5.000.000 δολάρια
- Φιναλίστ: 2.500.000 δολάρια
- Ημιτελικός: 1.260.000 δολάρια
- Προημιτελικοί: 660.000 δολάρια
- Γύρος των 16: 400.000 δολάρια
- Γύρος των 32: 237.000 δολάρια
- Γύρος των 64: 154.000 δολάρια
- Γύρος των 128: 110.000 δολάρια
Τα χρηματικά έπαθλα στο παγκόσμιο στίβου
Ατομικά αγωνίσματα
- 1ος 70.000 δολάρια
- 2ος 35.000 δολάρια
- 3ος 22.000 δολάρια
- 4ος 16.000 δολάρια
- 5ος 11.000 δολάρια
- 6ος 7.000 δολάρια
- 8ος 5.000 δολάρια
*Για επίτευξη παγκοσμίου ρεκόρ 100.000 δολάρια
Τα χρηματικά έπαθλα στο παγκόσμιο υγρού στίβου
Για κολύμβηση, open water, καταδύσεις
- 1ος 20.000 δολάρια
- 2ος 15.000 δολάρια
- 3ος 10.000 δολάρια
- 4ος 6.000 δολάρια
- 5ος 5.000 δολάρια
- 6ος 4.000 δολάρια
- 7ος 3.000 δολάρια
- 8ος 2.000 δολάρια
*Για την κολύμβηση επίτευξη παγκοσμίου ρεκόρ 30.000 δολάρια
Για υδατοσφαίριση
- 1ος 125.000 δολάρια
- 2ος 80.000 δολάρια
- 3ος 60.000 δολάρια
- 4ος 50.000 δολάρια
- 5ος 40.000 δολάρια
- 6ος 30.000 δολάρια
- 7ος 20.000 δολάρια
- 8ος 10.000 δολάρια
Για καλλιτεχνική κολύμβηση
Σόλο και ντουέτο
- 1η 20.000 δολάρια
- 2η 15.000 δολάρια
- 3η 10.000 δολάρια
- 4η 5.000 δολάρια
- 5η 4.000 δολάρια
- 6η 3.000 δολάρια
- 7η 2.000 δολάρια
- 8η 1.000 δολάρια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν ο Νεμπεγλέρας από τις ακαδημίες των Βυσσινί
- Ντοναρούμα: Αποχαιρέτησε την Παρί σε κλίμα συγκίνησης και αποθεώθηκε στο «Παρκ ντε Πρενς»
- «Ροζ» σκάνδαλο με μηνύματα του Νταβίντ Λουίζ για περίεργο ερωτικό... τρίγωνο - Όλες οι συνομιλίες με τη Κάρολ Καβαλκάντε: «Να υπηρετείς συνέχεια τον Θεό!»