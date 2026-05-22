Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Στον δρόμο για τον τίτλο

Ανάλυση και προγνωστικά για τον ημιτελικό στο Final Four του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του τίτλου απόψε, διασταυρώνοντας τα ξίφη του με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του F4 της Ευρωλίγκας.

Είναι το ματς που όλοι περιμέναμε. Οι δύο καλύτερες -ή αλλιώς οι πιο σταθερές- ομάδες της φετινής σεζόν θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της Κυριακής. O Oλυμπιακός τερμάτισε στο Νο1 της κανονικής περιόδου (στο οποίο βρισκόταν για μεγάλο διάστημα η τουρκική ομάδα μέχρι να βιώσει ένα μεγάλο ντεφορμάρισμα) έχοντας σφυρηλατήσει έναν ισχυρό two-way χαρακτήρα στο παιχνίδι του, αποδίδοντας σε υψηλά standards σε επίθεση και άμυνα.

Η Φενέρ από την άλλη πλευρά διαθέτει την καλύτερη άμυνα της λίγκας. Στο μισό γήπεδο είναι αδιαπέραστη, ενεργοποιώντας συχνά “αλλαγές”, με ακρογωνιαίο λίθο τον Μέλι στον άξονα. Στην επίθεση βασίζεται αρκετά στην προσωπική φάση. Έχει τους παίχτες για να το κάνει. Η τριάδα Μπάλντγουιν, Χόρτον-Τάκερ, Ντε Κολό φέρνει μεγάλη δεξαμενή δεξιοτήτων συνδυάζοντας αθλητικότητα, κάθετο παιχνίδι και απόφαση.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τρέξει απέναντι στους Τούρκους. Στο αμυντικό transition οι δείκτες αποτελεσματικότητας της Φενέρ πέφτουν αισθητά σε σχέση με τις επιδόσεις της στο σετ παιχνίδι. Τακτικά ο κόουτς Μπαρτζώκας θα “δέσει” αυτό το στοιχείο με τη ροπή που έχει το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο λάθος. Οι ερυθρόλευκοι θα πιέσουν από την αρχή τη μπάλα με στόχο να αναγκάσουν τη Φενέρ σε λάθη και να ανοίξουν τον ρυθμό.

Παίχτης-κλειδί του Ολυμπιακού απέναντι σε αυτήν τη συμπαγή άμυνα στο μισό γήπεδο, ο Εβάν Φουρνιέ. Πρόκειται για τον παίχτη που θα πάρει τις αποφάσεις με τη μπάλα, στις κρίσιμες στιγμές. Η ικανότητα του στην πάσα, τρέχοντας ως χειριστής Pick & Roll-δράσεις, μπορεί να κάνει τη διαφορά απόψε.

Αναμένεται σκληρή μάχη στην οποία οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να επιβιώσουν, εκτελώντας -εφόσον χρειαστεί- λεπτομέρειες υπό πίεση και βρίσκοντας προσωπικά καλάθια.

