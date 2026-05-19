Άρσεναλ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς για το πρωτάθλημα
Μεγάλες στιγμές ζουν οι ασπροκόκκινες γειτονίες του Λονδίνου, με την Άρσεναλ να είναι ξανά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και τους οπαδούς της να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το επίτευγμα της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα.
Οι φίλοι των Κανονιέρηδων είδαν με αγωνία την Μπόρνμουθ να κρατά στο 1-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, αποτέλεσμα που έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν στην Premier League.
Με το σφύριγμα της λήξης, ξέσπασαν έξαλλοι πανηγυρισμοί έξω από το Emirates, με τη νύχτα να προβλέπεται μεγάλη. Η χρονιά δε, δεν έχει τελειώσει ακόμα, με την Άρσεναλ να διεκδικεί στις 30 Μαΐου και το τρόπαιο του Champions League στον τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Live celebrations outside the Emirates Stadium as Arsenal are crowned the 2025/26 Premier League Champions
by u/ChiefLeef22 in soccer
