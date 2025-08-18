Η Μαρία Σάκκαρη και η Ντόνα Βέκιτς θα αναμετρηθούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (19/9) για τον 1ο γύρο στο τουρνουά του Μοντερέι.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αρχίσει την παρουσία της στο 500άρι τουρνουά του Μοντερέι με πρώτη αντίπαλο την Ντόνα Βέκιτς.

Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει στο κεντρικό κορτ των εγκαταστάσεων και θα είναι ο 3ος στο πρόγραμμα της Δευτέρας (18/8), όμως με τη διαφορά των εννέα ωρών με την πόλη του Μεξικού θα αρχίσει στις 04:30 το πρωί της Τρίτης (19/8) για την Ελλάδα.

H Σάκκαρη (Νο.65) και η Βέκιτς (Νο.65) θα παίξουν για 11η φορά στο tour, αλλά πρώτη μέσα στο 2025, με το σκορ να είναι 6-4 υπέρ της παίκτριας από την Κροατία.Στην τελευταία τους συνάντηση η 30χρονη Ελληνίδα επικράτησε με 6-3, 6-2 για τον 2ο γύρο στο Όπεν της Μαδρίτης τον Απρίλιο του 2024.

Η νικήτρια στη φάση των «16» θα αγωνιστεί με μια εκ των Ελίζ Μέρτενς ή Άννα Μπλίνκοβα, σε ένα παιχνίδι που θα προηγηθεί αυτό της Σάκκαρη με τη Βέκιτς.