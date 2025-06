Oι Τσιτσιπάς και Μπαντόσα στο μικτό διπλό στο US Open

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο στο μικτό διπλό στο US Open.

To US Open ανακοίνωσε τη λίστα συμμετοχών για το μικτό διπλό του 2025, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα θα αποτελέσουν ένα από τα πολλά και ενδιαφέροντα ζευγάρια που προέκυψαν.

Όπως αυτά της Εμμα Ναβάρο με τον Γιάνικ Σίνερ, της Ιγκα Σβιόντεκ με τον Κάσπερ Ρουντ ή του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Ολγα Ντανίλοβιτς.

To τουρνουά θα γίνει μέσα σε ένα διήμερο, 19 και 20 Αυγούστου, οι αγώνες θα είναι best-of-three, με σετ των τεσσάρων games, χωρίς αβαντάζ και με tie-break στο 4-4. Αν ένα ματς είναι ισόπαλο μετά από δύο σετ, θα παιχτεί tie-break 10 πόντων. Ο τελικός θα παίχτεί με σετ των έξι games, ενώ το νικητήριο ζευγάρι θα κερδίσει το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

