Η ασταμάτητη Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε σαν... οδοστρωτήρας και από την έδρα της Λεβάντε, της οποίας επικράτησε 4-1 έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Βινίσιους και Μπαπέ. Προελαύνει στη βαθμολογία η «απόλυτη» Βασίλισσα.

Όποτε η Ρεάλ πατάει γκάζι «καθαρίζει» τα παιχνίδια της, όποτε... θολώνει βάζει δύσκολα στον εαυτό της. Η Βασίλισσα νίκησε εκτός έδρας τη Λεβάντε με 4-1 έχοντας αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίχρονο με τους Βινίσιους και Μασταντουόνο να «ζωγραφίζουν». Αν και οι γηπεδούχοι μείωσαν και πίεσαν για την ισοφάριση, ο Μπαπέ ήρθε για να δώσει τη λύση με δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά, «σφραγίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο που έκανε το 6/6 και είναι μόνη, πρώτη στην κορυφή της La Liga. Επόμενο ματς για τη Ρεάλ το ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο το Σάββατο (27/9).

Ο Βινίσιους έλυσε τα... μάγια

Η Λεβάντε μπήκε αποφασισμένη να πάρει εκείνη το προβάδισμα, αλλά τόσο το σουτ του Ρομέρο στο 4' όσο η κεφαλιά του αμαρκάριστου Ντε Λα Φουέντε στο13' πέρασαν δίπλα από την εστία του Κουρτουά. Από το 15' και μετά η Ρεάλ κυριάρχησε πλήρως και πίεζε για να προηγηθεί. Στο 21' Βινίσιους και Μασταντουόνο έχασαν διπλή χαμένη ευκαιρία, με τον τελευταίο να σημαδεύει το δοκάρι μετά το σουτ του Βραζιλιάνου, το οποίο ο Ράιαν απέκρουσε εντυπωσιακά.

Χρειάστηκε μία στιγμή έμπνευσης από τον Βινίσιους για να νικηθεί ο γκολκίπερ της Λεβάντε. Στο 28', ο Βραζιλιάνος με υπέροχο σουτ με το εξωτερικό και μπόλικο... φάλτσο στην μπάλα, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ράιαν για να αντιδράσει, κάνοντας το 1-0 για τη Βασίλισσα. Δέκα λεπτά μετά, ο Μασταντουόνο που έψαχνε το γκολ, το βρήκε. Η Ρεάλ έφυγε υπέροχα στην κόντρα, ο Βινίσιους άπλωσε το παιχνίδι στον Αργεντινό που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε τον Ράιαν για το 2-0, σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των Μερένγκες.

Λεβάντε (Χούλιαν Καλέρο): Ράιαν, Τολιάν, Ελγκεθαμπάλ, Ντε Λα Φούνετε, Βαρέλα, Άλβαρες (74' Μοράλες), Βενθεδόρ (65' Αριάγκα), Ρέι, Ολασαγκάστι (69' Γκρούγκε), Εγιόνγκ (74' Λοσάδα), Ρομέρο (74΄Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ασένθιο, Χάουσεν, Καρέρας (82' Αλάμπα), Γκαρθία, Βαλβέρδε (71' Μπέλινγκχαμ), Θεμπάγιος (82' Καμαβινγκά ), Μασταντουόνο (71' Τσουαμένι), Βινίσιους, Γκιουλέρ, Μπαπέ (82' Ροντρίγκο)

«Πλήγωσε» τον Βαλβέρδε ο Ουναΐ

Ο Ουναΐ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Τζιρόνα, ωστόσο η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη στη σεζόν, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο Μπιλμπάο με την Αθλέτικ. Ο Μαροκινός άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με υπέροχο τελείωμα από ασίστ του Χιλ. Η απάντηση ήρθε στο 48' με το γκολ του Γιαουρεγκιθάρ. Ετσι, οι Βάσκοι βρέθηκαν στην 5η θέση, ενώ η Τζιρόνα είναι στον πάτο με μόλις δυο βαθμούς.

Μοιρασιά για Εσπανιόλ και Βαλένθια

Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Εσπανιόλ και Βαλένθια στη Βαρκελώνη. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Ντανζουμά, ωστόσο ο Καμπρέρα έφερε το ματς στα ίσα στο 59ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση με τον Ντούρο, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για τη Βαλένθια. Η Εσπανιόλ πίεσε και στις καθυστερήσεις ήρθε η λύτρωση με τον Πουάδο.