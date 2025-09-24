Η πρώτη γκέλα του Ζοζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα είχε την υπογραφή του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, που είδε τη δική του Ρίο Άβε να αποσπά τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Ντα Λουζ» με γκολ στις καθυστερήσεις (1-1).

«Γαλανόλευκο» μπλόκο στην Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη! Η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των λοιπών Ελλήνων έδειξε τα... δόντια της μέσα στο «Ντα Λουζ» κι έφυγε από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με έναν σπουδαίο βαθμό για την ψυχολογία της, αφού μπόρεσε να υποχρεώσει τον Special One στην πρώτη του απώλεια βαθμών στη νέα του ομάδα. Και μάλιστα με τρόπο δραματικό, αφού παρ'ότι έμεινε πίσω στο σκορ αργά στο ματς, αρνήθηκε να υποταχθεί και έμεινε όρθια με γκολ στις καθυστερήσεις.

Βασικός αγωνίστηκε ο αρχηγός Βρουσάι, ενώ από τον πάγκο ήρθαν για τη Ρίο Άβε οι Λιάβας (74') και Αθανασίου (68'). Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου ανέβηκε στην 16η θέση της Primeira Liga, στην ισοβαθμία με ακόμη τρεις συλλόγους, ενώ η Μπενφίκα έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στους Αετούς, αμύνθηκαν με την ψυχή τους και πήραν παλικαρίσιο βαθμό. Στο 60' το γκολ του Παυλίδη ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Οταμέντι στον Βρουσάι, όμως οι Λουζιτανοί πίεσαν και στο 86' προηγήθηκαν με τον Σουντάκοφ.

Βέβαια, η Ρίο Άβε αποδείχθηκε... πολύ σκληρή για να πεθάνει και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με φανταστικό σουτ του Αντρέ Λουίζ «πάγωσε» το «Ντα Λουζ» κι έμεινε όρθια μέχρι τέλους.