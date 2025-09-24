Συνάντηση του Γ. Κουγιουμτσίδη με τον αν. υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον Παγκόσμιο πρωταθλητή Πάλης Γιώργο Κουγιουμτσιδη!

Ο κ. Βρούτσης συνεχάρη τον αθλητής της ελληνικής πάλης για τη μεγάλη του επιτυχία και τόνισε ότι το υπουργείο και η πολιτείας θα είναι πάντα δίπλα στον χρυσό πρωταθλητή!

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο προπονητής του Θέμης Ιακωβίδης και ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΠ Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσιδης ευχαρίστησε θερμά τον κ. Βρούτση για την έμπρακτη στήριξη του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπουργό, που είναι δίπλα μου και το δείχνει έμπρακτα. Με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια αυτή η μεγάλη στήριξη, για τον μεγάλο μου στόχο που είναι το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους Ελληνες όλους για την μεγάλη αγάπη που μου έδειξαν», τόνισε ο Γιώργος Κουγιουμτσιδης.

Από την μεριά του ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε:

«Είναι μεγάλη χαρά που υποδέχτηκα έναν Παγκόσμιο πρωταθλητή. Έναν αθλητή που σήκωσε την Ελληνική σημαία ψηλά. Που πέτυχε, κάτι τόσο μεγάλο, όπως το χρυσό μετάλλιο, που έλειπε από την Ελλάδα! Το υπουργείο θα είναι δίπλα στον αθλητή, στον προπονητή του και την ομοσπονδία της πάλης. Θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα είμαστε στο πλευρό του έμπρακτα. Η πάλη είναι ένα άθλημα ιστορικό και ο Γιώργος θα γίνει το πρότυπο για να έρθουν νέα παιδιά στο άθλημα».

