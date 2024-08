Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό μικτό με την Πάουλα Μπαντόσα, με τον Έλληνα να... ξεσπά στη ρακέτα του και να τρομάζει την Ισπανίδα τενίστρια.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς στο διπλό μικτό βρισκόταν στο tie-break του πρώτου σετ. Εκεί, το μεξικανικό δίδυμο σέρβιρε όντας μπροστά με 5-3. Μετά από σερβίς του Γκονζάλες, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να βγάλει σωστή επιστροφή, γεγονός που τον εκνεύρισε.

Ο εκνευρισμός τον ώθησε να... ξεσπάσει στη ρακέτα του την οποία με δύναμη πέταξε στο έδαφος. Το γεγονός αυτό τρόμαξε την Πάουλα Μπαντόσα, όπως γίνεται ξεκάθαρο και στο βίντεο που ακολουθεί.

Αναφορικά με το ματς, το διάσημο ζευγάρι γνώρισε την ήττα από το δίδυμο Γκονζάλες - Όλμο με 2-0 σετ (7-6, 6-4)

I mean everyone saw how lovely tsitsidosa is... and I saw this 💀💀💀 pic.twitter.com/6bMHy4MbD9