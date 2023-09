Τρεις διαδηλωτές σηκώθηκαν όρθιοι και φώναζαν συνθήματα για τα ορυκτά καύσιμα στο Arthur Ashe Stadium, διακόπτοντας για 45 λεπτά τον αγώνα της Γκοφ με την Μούχοβα.

Οι τρεις διαδηλωτές, έκαναν όμως ό,τι μπορούσαν για να παραμείνουν στις θέσεις τους, με τους αστυνομικούς να δείχνουν ανήμποροι να τους μετακινήσουν, προκαλώντας εκνευρισμό στο κοινό.

Oι δυο απομακρύνθηκαν γρήγορα, ωστόσο ο τρίτος είχε κολλήσει τα πόδια του με κόλλα και χρειάστηκαν σχεδόν 40 λεπτά για να τον ξεκολλήσουν και να τον συλλάβουν.

Three protesters have disrupted Coco Gauff and Karolina Muchova's semifinal chanting "end fossil fuels". Play has been stopped for nearly 10 minutes, security struggling to get the final protester to leave



New York crowd not shy about voicing their thoughts #USOpen

Στο ενδιάμεσο οι δύο τενίστριες πήγαν στα αποδυτήρια, αφού με αυτή την αναστάτωση και την καθυστέρηση, δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν στον αγωνιστικό χώρο, με την Γκοφ να λέει ότι άκουσε πως γίνονται… διαπραγματεύσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Coco Gauff spoke to her team about the delay because of the protesters:



"They said they're on the phone negotiating… like this is a hostage situation."

Αφού… ξεκόλλησαν τον διαδηλωτή οι αστυνομικοί, του πέρασαν χειροπέδες και τον έβγαλαν εκτός γηπέδου.