Ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League. Φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με το διπλό (78-68).

Το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έκανε ο Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις μετά τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και προέρχεται από την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη EuroLeague.

Ο Εντιάι αγωνίστηκε για 20 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή και είχε 8 πόντους (4/7 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τα περισσότερα λεπτά, τα αγωνίστηκε ως φόργουορντ, ενώ για λίγο έπαιξε στην ίδια πεντάδα μαζί με τον Βεζένκοβ, έχοντας τον ρόλο του σέντερ.