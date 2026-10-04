Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Εντιάι στο ντεμπούτο του στην GBL

Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Εντιάι στο ντεμπούτο του στην GBL

Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Εντιάι στο ντεμπούτο του στην GBL
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Ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League. Φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με το διπλό (78-68).

Το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έκανε ο Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις μετά τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και προέρχεται από την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη EuroLeague.

Ο Εντιάι αγωνίστηκε για 20 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή και είχε 8 πόντους (4/7 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τα περισσότερα λεπτά, τα αγωνίστηκε ως φόργουορντ, ενώ για λίγο έπαιξε στην ίδια πεντάδα μαζί με τον Βεζένκοβ, έχοντας τον ρόλο του σέντερ.

@Photo credits: eurokinissi
     

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