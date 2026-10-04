Η ΑΕΚ νίκησε άνετα τον Αθηναϊκό με 45-30, πριν πάει στην Ηλιούπολη για το ντέρμπι κορυφής της Handball Premier με τον ισόβαθμο Ολυμπιακό.

H ΑΕΚ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της στη Handball Premier, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής επιβλήθηκε του Αθηναϊκού με 45-30 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η Ένωση έφθασε στην 4η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια και έπιασε στην κορυφή της Handball Premier τον Ολυμπιακό κι ενώ ακολουθεί το μεταξύ τους ντέρμπι τη Δευτέρα (12/10, 18:00) στην Ηλιούπολη.

Nωρίτερα ο Διομήδης Άργους βελτιώνοντας την αμυντική τους λειτουργία στο τελευταίο δεκάλεπτο, νίκησε εκτός έδρας τη ΧΑΝΘ με 36-30, για το 2ο δίποντο στο πρωτάθλημα

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους 30-36

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 45-30

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 8-3, 11-4, 15-5, 18-7, 20-10 (ημ.) 23-13, 27-15, 32-18, 36-23, 38-25, 45-30.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός) Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα 10, Μπατής 8, Παπαδιονυσίου 4, Μπάρος 2, Λινάρες 1, Κουκουλάς 5, Οκάνα 3, Χαριτωνίδης 3, Βίστοροπ 4, Σικολά 2, Αμπντελτζαλίλ.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Ξυπνητός, Χαμίτ, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος Α. 7, Αντωνιάδης, Φερέιρα 1, Ζαρίκος 3, Κιούσης 4, Μελιάβα 3, Μακρόγλου 2, Ντο Νασιμέτο 4, Σπύρου, Νικολίνταης, Λόλας 5.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης–Τσάμος. Πέναλτι: 2/2-3/4. Δίλεπτες: 4-2.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

17:00 «ΔΑΪΣ», ΑΣΕ Δούκας-ΠΑΟΚ



Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 8

2.ΑΕΚ 8

3.Δράμα 5

4.Ζαφειράκης 5

5.Ιωνικός ΝΦ 4*

6.Διομήδης Άργους 4

7.Άρης Ν. 3

8.ΓΑΣ Κιλκίς 3

9.ΠΑΟΚ 2**

10.ΑΣΕ Δούκα 2

11.Αθηναϊκός 0

12.ΧΑΝΘ 0

*Ο Ιωνικός με ένα παιχνίδι λιγότερο

**O ΠΑΟΚ με δύο παιχνίδια λιγότερα