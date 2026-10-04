Handball Premier: Νέα νίκη η ΑΕΚ, πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
H ΑΕΚ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της στη Handball Premier, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής επιβλήθηκε του Αθηναϊκού με 45-30 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.
Η Ένωση έφθασε στην 4η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια και έπιασε στην κορυφή της Handball Premier τον Ολυμπιακό κι ενώ ακολουθεί το μεταξύ τους ντέρμπι τη Δευτέρα (12/10, 18:00) στην Ηλιούπολη.
Nωρίτερα ο Διομήδης Άργους βελτιώνοντας την αμυντική τους λειτουργία στο τελευταίο δεκάλεπτο, νίκησε εκτός έδρας τη ΧΑΝΘ με 36-30, για το 2ο δίποντο στο πρωτάθλημα
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (4η αγωνιστική)
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- Άρης Νικαίας-Κιλκίς 27-27
- Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 28-28
- Ιωνικός Ν.Φ.-Ολυμπιακός 24-42
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους 30-36
- ΑΕΚ-Αθηναϊκός 45-30
Τα πεντάλεπτα: 4-1, 8-3, 11-4, 15-5, 18-7, 20-10 (ημ.) 23-13, 27-15, 32-18, 36-23, 38-25, 45-30.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός) Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα 10, Μπατής 8, Παπαδιονυσίου 4, Μπάρος 2, Λινάρες 1, Κουκουλάς 5, Οκάνα 3, Χαριτωνίδης 3, Βίστοροπ 4, Σικολά 2, Αμπντελτζαλίλ.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Ξυπνητός, Χαμίτ, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος Α. 7, Αντωνιάδης, Φερέιρα 1, Ζαρίκος 3, Κιούσης 4, Μελιάβα 3, Μακρόγλου 2, Ντο Νασιμέτο 4, Σπύρου, Νικολίνταης, Λόλας 5.
Διαιτητές: Βαγγελτζίκης–Τσάμος. Πέναλτι: 2/2-3/4. Δίλεπτες: 4-2.
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
- 17:00 «ΔΑΪΣ», ΑΣΕ Δούκας-ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 8
- 2.ΑΕΚ 8
- 3.Δράμα 5
- 4.Ζαφειράκης 5
- 5.Ιωνικός ΝΦ 4*
- 6.Διομήδης Άργους 4
- 7.Άρης Ν. 3
- 8.ΓΑΣ Κιλκίς 3
- 9.ΠΑΟΚ 2**
- 10.ΑΣΕ Δούκα 2
- 11.Αθηναϊκός 0
- 12.ΧΑΝΘ 0
*Ο Ιωνικός με ένα παιχνίδι λιγότερο
**O ΠΑΟΚ με δύο παιχνίδια λιγότερα
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