Τι είπε η Ϊγκα Σβιόντεκ τη στιγμή που παίρνει την επιταγή των 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί για τη νίκη της στο US Open.

Η Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας την Ονς Ζαμπέρ με 2-0 σετ κατέκτησε για πρώτη φορά το US Open, φθάνοντας στους τρεις τίτλους σε Grand Slam, μετά τις νίκες της στο Roland Garros το 2020 και το 2022.



Η νίκη της στο US Open αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων, με την Πολωνή να λαμβάνει τη σχετική επιταγή από τους διοργανωτές κατά την τελετή απονομής του τροπαίου και να λέει με αρκετή δόση χιούμορ: «Πραγματικά χαίρομαι που δεν είναι σε μετρητά».

"I'm really glad that it's not in cash." pic.twitter.com/yqTGbHtpbC