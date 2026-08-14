Το εγκώμιο του Χρήστου Τζόλη έπλεξε ο θρύλος της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί.

Μπορεί να μην έχει κάνει ακόμα το επίσημο ντεμπούτο του, εντούτοις αυτά που έχει δείξει ο Χρήστος Τζόλης στα φιλικά της Άρσεναλ έχουν προκαλέσει ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών των πρωταθλητών Αγγλίας, με τον Τιερί Ανρί να μιλά και αυτός με κολακευτικά λόγια για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Ο Γάλλος θρύλος έπλεξε με δηλώσεις του το εγκώμιο του νεοαποκτηθέντος εξτρέμ, στεκόμενος, μεταξύ άλλων, στην ένταση που βγάζει και την ποιότητά του.

Αναλυτικά:

«Να είμαι ειλικρινής, τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά από την πρώτη μέρα που πέρασε την πόρτα του συλλόγου και έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Η ένταση στο παιχνίδι του, οι αποφάσεις που παίρνει, ο τρόπος με τον οποίο ψάχνει διαρκώς να πληγώσει τον αντίπαλο βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι εμφανής η ποιότητα που τον έκανε τόσο καθοριστικό στο Βέλγιο.

Το χθεσινό πέναλτι ήταν ίσως το καλύτερο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ήρεμος, απόλυτα σίγουρος για τον εαυτό του. Χωρίς νευρικότητα, χωρίς δράματα, μόνο συγκέντρωση. Πήρε την ευθύνη και εκτέλεσε σαν να ήταν η πιο φυσική διαδικασία στον κόσμο. Τέτοια ψυχραιμία υπό πίεση είναι σπάνια, ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή που ακόμα προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον.

Και όταν κοιτάξει κανείς το ποσό που πλήρωσε η Άρσεναλ για να τον αποκτήσει... Πρέπει να πω ότι πρόκειται για πραγματική ευκαιρία. Για όσα ήδη προσφέρει και για το περιθώριο εξέλιξης που εξακολουθεί να έχει, μιλάμε για μια εξαιρετική μεταγραφή. Δώστε του χρόνο, δώστε του τον κατάλληλο χώρο να αναπτυχθεί και οι φίλοι της Άρσεναλ θα λατρέψουν να τον βλέπουν να εξελίσσεται. Υπάρχει πραγματική ποιότητα, αλλά και πραγματικός χαρακτήρας».