Η Ίγκα Σβιόντεκ ξεπέρασε, έστω και με δυσκολία, αφού χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα επικρατώντας με 2-1 σετ (3-6, 6-1, 6-4) κι έφτασε στον τελικό του US Open.

Η 21χρονη Πολωνή παρουσιάστηκε αρκετά ευάλωτη στο πρώτο σετ του αγώνα δεχόμενη τρία μπρέικ στο σερβίς της και οδηγούμενη ουσιαστικά στο να το χάσει εύκολα με 6-3 από την 24χρονη Λευκορωσίδα.

Η Σβιόντεκ θορυβήθηκε από την απώλεια αυτή και παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένη στο δεύτερο σετ κάνοντας ουσιαστικά περίπατο, αφού επικράτησε με 6-1 κι έφερε το παιχνίδια στα ίσια (1-1).

Στο τρίτο σετ η Πολωνή δεν μπήκε με την φόρα που αναμενόταν και δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσια (2-2), όμως η Σαμπαλένκα αντέδρασε και βρέθηκε μπροστά με δύο γκέιμ (2-4) έχοντας σημαντικό προβάδισμα για να φτάσει τον πρώτο τελικό της καριέρας της.. Η Σβιόντεκ ξεκίνησε όμως την αντεπίθεσή της κι έφτασε να πάρει... κεφάλι με 5-4, με την Λευκορωσίδα να μην μπορεί να επανέλθει από την ανατροπή που δέχθηκε και να χάνει το τρίτο σετ με 6-4 και μαζί και τον αγώνα.

Έτσι, η 21χρονη Πολωνή έγινε η πρώτη τενίστρια από την χώρα της που φτάσει τον τελικό του US Open ενώ έφτασε στον δεύτερο φετινό τελικό της σε Grand Slam και επιθυμεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το ρεκόρ που τρέχει αγώνες που κρίνουν τίτλο όπου έχει 9/10. Στον τελικό θα βρει την Ονς Ζάμπερ, αφού η Τυνήσια επικράτησε στον άλλο ημιτελικό της Γκαρσία με 2-0 σετ (6-1, 6-3). Στους μεταξύ τους αγώνες έχουν από δύο νίκες η καθεμία.

