Ο Ζαμόρα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βιζέου, με τον Άρη να συμφωνεί με τους Πορτογάλους για την ανανέωση του δανεισμού του με οψιόν αγοράς.

Ο Άρης βρήκε λύση στο ζήτημα που αφορούσε τον Άλβαρο Ζαμόρα, με τους «κίτρινους» να έρχονται σε συμφωνία με την Ακαντέμικα Βιζέου για την ανανέωση του δανεισμού του.

Το deal αυτό προβλέπει και οψιόν αγοράς, πράγμα που σημαίνει πως πλέον ο Άρης θα τον αποδεσμεύσει απελευθερώνοντας και μια θέση για έναν μη κοινοτικό παίκτη.

Η πορτογαλική ομάδα, μετά την ιστορική της άνοδο στην Primeira Liga έπειτα από 37 χρόνια «έδεσε» έναν από τους πιο κομβικούς της παίκτες, με τη συμφωνία αυτή να οδηγεί στην οριστική μεταγραφή του το καλοκαίρι του 2027. Όπως έκανε γνωστό η ομάδα, το συμβόλαιο που ο Ζαμόρα θα υπογράψει θα εκπνέει το 2030.

Ο κύκλος του 24χρονου εξτρέμ στον Άρη κλείνει, επομένως, οριστικά και ο Κοσταρικανός αποχαιρετά τη Θεσσαλονίκη έχοντας καταγράψει 62 συμμετοχές με έξι γκολ και τρεις ασίστ με τη φανέλα των «κιτρίνων».