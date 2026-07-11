Η συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Έντερσον φαίνεται να ναυάγησε την τελευταιά στιγμή, με τον Βραζιλιάνο μέσο να παραμένει τελικά στην Αταλάντα.

Ο Έντερσον δεν θα είναι παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ενημέρωσαν την Αταλάντα ότι δεν θα προχωρήσουν στην επισημοποίηση της συμφωνίας.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο συλλόγων κατέρρευσαν απροσδόκητα, με τους Άγγλους να ενημερώνουν τους Μπεργκαμάσκι ότι δεν θα οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, παρά το γεγονός πως ο Βραζιλιάνος μέσος είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις.

Οι δύο μεριές είχαν καταλήξει σε συμφωνία αξίας περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, με τον παίκτη να έχει περάσει τα ιατρικά προτού καν ταξιδέψει για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως, μετά και από την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου εξετάσεων, η Γιουνάιτεντ ενημέρωσε την Αταλάντα ότι το deal κατέρρευσε και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας ανησυχούν για τον τραυματισμό στο γόνατο που φέρεται να κουβαλάει ο Έντερσον.

Το «ναυάγιο» της μεταγραφής επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος σε δηλώσεις του στο «X» την Παρασκευή (10/07), έγραψε: «Η συμφωνία για την μεταγραφή του Έντερσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέρρευσε, όπως ενημέρωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Αταλάντα».

«Η Αταλάντα πιστεύει ότι ο Έντερσον είναι 100% έτοιμος και θα καλωσορίσει τον μέσο πίσω στην ομάδα της, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλαξε τα σχέδιά της. Ο Έντερσον δεν θα ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».