Η αναμέτρηση της Βικτόρια Αζεράνκα και της Μάρτα Μάρτιτς έκλεισε με ψυχρό τρόπο, εκτός US Open και η Πάουλα Μπαντόσα

Ο αγώνας στο court 17 των εγκαταστάσεων του US είχε τη δική του ιδιαιτερότητα, μια Ουκρανή, η Μάρτα Κόστιουκ απέναντι σε μια Λευκορωσίδα, τη Βικτόρια Αζερένκα.



Μοιραία το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, κάτι που φάνηκε και στο τέλος του αγώνα όταν οι παίκτριες δεν αντάλλαξαν χειραψία και περιορίστηκαν η μία να χτυπήσει τη ρακέτα της άλλης.

For the armed forces of Ukraine



Kostyuk-Azarenka handshake aka cold racquet tap