Δείτε τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για για το παράθυρο του Αυγούστου, στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη λίστα των διεθνών για τις υποχρεώσεις του Αυγούστου, με την Ελλάδα να συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοασμίου Κυπέλλου 2027.

Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, ενώ εκτός θα μείνουν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης, καθώς τα κολέγιά τους δεν έδωσαν τη σχετική άδεια. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νικ Καλάθης, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παράλληλα, οι Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι εκείνοι ανάμεσα στους παίκτες που θα δώσουν το «παρών».

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00). Προηγουμένως, θα τεστάρει τις δυνάμεις της σε δύο φιλικά με Πολωνία (22/8) και Κύπρο (24/8).

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.

Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.

Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο.

** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.