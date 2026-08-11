Τι έταξε ο Ινφαντίνο στο Μεξικό ως αντάλλαγμα για την στήριξη του

O πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υποσχέθηκε στο Μεξικό την αλλαγή συνομοσπονδίας ως αντάλλαγμα για την ψήφο εμπιστοσύνης της χώρας στο πρόσωπο του.

Η ενότητα ήταν το θέμα της ανοιχτής επιστολής που υπέγραψαν οι πρόεδροι της CONCACAF, της UEFA και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ζητώντας παράλληλα και την παραίτηση του Τζάνι Ινφαντίνο.

Τη δική της δήλωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία των ΗΠΑ, η οποία κίνηθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες Συνομοσπονδίες.

«Η US Soccer, η Canada Soccer, η CFU (Caribbean Football Union) και η UNCAF (Central American Football Union) στέκονται μαζί με τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο, ζητώντας ουσιαστική αλλαγή που ενισχύει τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την λογοδοσία της FIFA».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεξικανική Ομοσπονδία (FMF) απουσίαζε από την εν λόγω δήλωση. Η μόνη επικοινωνία από την FMF μέχρι στιγμής ήταν μια δήλωση στις 6 Αυγούστου που «υποστήριζε την ηγεσία» του Ινφαντίνο.

Το podcast Desde El VAR, το οποίο διευθύνεται από μια ομάδα βετεράνων Μεξικανών αθλητικών δημοσιογράφων, αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την στήριξη του Μεξικού στο πρόσωπο του Ινφαντίνο, σημειώνοντας πως ο πρόεδρος της FIFA θα έδινε στο Μεξικό το πράσινο φως για να ενταχθεί στη νοτιοαμερικάνικη συνομοσπονδία CONMEBOL, ως αντάλλαγμα για τη στήριξη του.

EXCLUSIVA de @martindelp: la FMF se irá a la Conmebol… si Infantino gana el juego de tronos en la FIFA.



Esa promesa es la razón del apoyo mexicano al cuestionado presidente. pic.twitter.com/zoy7tomSdu August 10, 2026

Όπως ανέφεραν οι δημοσιογράφοι, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους το Μεξικό επιδιώκει να αποχωρήσει από την CONCACAF για την CONMEBOL είναι η κακή σχέση μεταξύ της FMF και του διοικητικού οργάνου της περιοχής.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν όταν η Εθνική Ομάδα του Μεξικού και οι ομάδες της Liga MX άρχισαν να αγωνίζονται στη Νότια Αμερική, εντάσεις που κλιμακώθηκαν όταν η CONCACAF βρήκε έναν τρόπο να εμποδίσει την «El Tri», αλλά και τους συλλόγους της Liga MX από το να συμμετάσχουν στο Copa América, το Copa Libertadores, το Copa Sudamericana κ.λπ.

Αν και ασυνήθιστο, δεν είναι πρωτόγνωρο για ένα έθνος να αλλάζει συνομοσπονδία. Η Αυστραλία μετακινήθηκε από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Ωκεανίας στην Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία το 2006, αν και η μετακίνηση συμφωνήθηκε τόσο από τα μέλη της AFC στα οποία θα εντασσόταν η Αυστραλία όσο και από την OFC.