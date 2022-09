Ο Νικ Κύργιος φαίνεται ότι εκτός από την τρομερή φασαρία που υπάρχει στο US Open, είχε να αντιμετωπίσει και τη μυρωδιά μαριχουάνας!

Ο ομογενής τενίστας, Νικ Κύργιος, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Μπενζαμέν Μπονζί έκανε παράπονα στον umpire για τη μυρωδιά μαριχουάνας.

Μάλιστα, ο ίδιος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πολλή φασαρία που υπάρχει κατά τη διάρκεια του US Open αλλά και της μυρωδιάς που είναι αναγκασμένος να εισπνέει.

«Ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχω βαρύ άσθμα. Όταν τρέχω από άκρη σε άκρη, όταν δυσκολεύομαι να αναπνεύσω, αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να αναπνέω ανάμεσα στους πόντους. Στο US Open η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική από οπουδήποτε αλλού.

Στο Wimbledon είναι όλα όπως πρέπει, στο Australian Open το περιμένεις ως Αυστραλός. Εδώ, όμως, έχει τόση φασαρία. Δε ακούς τίποτα, τις μισές φορές δεν μπορούσα να ακούσω την ομάδα μου από τη φασαρία. Ακούγονταν σειρήνες, τρένα, κόσμος. Για κάποιον που δυσκολεύεται σε όλη την καριέρα του να συγκεντρωθεί, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθεις. Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που σου αποσπούν την προσοχή. Και παρενοχλήσεις από τον κόσμο, ο κόσμος λέει διάφορα πράγματα».

Nick Kyrgios just complained to the chair umpire at @usopen that he smelled marijuana coming from the crowd pic.twitter.com/eYDQXOb2rq