Ίλιγγο προκαλούν τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στους παίκτες στο φετινό US Open από τα προκριματικά μέχρι τους τελικούς, τα ποσά που ανακοινώθηκαν.

Τρελά χρηματικά έπαθλα θα μοιραστούν στο US Open, που αρχίζει στη Νέα Υόρκη στις 28 Αυγούστου. Όπως ανακοινώθηκε το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας νέο ρεκόρ μετά τα 57,5 εκατ. δολάρια που δόθηκε στη διοργάνωση του 2021.



Το ποσό που θα δίνεται σε κάθε γύρο αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι, με τον πρωταθλητή και την πρωταθλήτρια στο απλό να λαμβάνει από 2,6 εκατ. δολάρια και τον-τη φιναλίστ από 1.3 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα.

Η παρουσία στον 1ο γύρο αντιστοιχεί με 80.000 δολάρια και στο 2ο γύρο τα χρηματικό έπαθλο ανεβαίνει στα 121.000 δολάρια αντίστοιχα, ποσά που αντιστοιχούν σε αύξηση 85% και 57% από το 2016 σε άνδρες και γυναίκες.

