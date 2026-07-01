MLS: Ο Κάιπερς αποχωρίστηκε το Νο.9 για χάρη του Λεβαντόφσκι
Τι κι αν έχει στις τάξεις της τον πρώτο, μέχρι τώρα, σκόρερ της σεζόν στο MLS; Η Σικάγο Φάιαρ έκανε το κόλπο γκρόσο και έφερε στο Ιλινόι τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που άφησε την Ευρώπη για να παίξει στις ΗΠΑ!
Όσο για τον πρώτο σκόρερ, αυτός δεν είναι άλλος από τον παλιό μας γνώριμο, Ούγκο Κάιπερς, που έχει 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και έχει αφήσει πίσω του τον Λιονέλ Μέσι, που μέχρι τώρα έχει δώδεκα. Ο Βέλγος δε, αναγκάστηκε να αποχωριστεί και τη φανέλα με το Νο.9 που φορούσε μέχρι τώρα, για χάρη του Λέβα...
Εντούτοις, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη δεν έδειχνε να πτοείται, παραδεχόμενος πως ήταν το φυσιολογικό το να αλλάξει αριθμό φανέλα ούτως ώστε να πάρει το Νο9 ο Πολωνός θρύλος. Όπως είπε, «Ο Ρόμπερτ είναι ένα από τα κορυφαία εννιάρια όλων των εποχών και δεν θα φαινόταν σωστό να αγωνίζεται με κάποιον άλλο αριθμό. Για μένα ήταν μια εύκολη απόφαση να του δώσω το Νο.9 και πραγματικά ελπίζω να πετύχουμε πολλά μαζί μέσα στο γήπεδο».
Robert Lewandowski will wear No. 9. Current MLS Golden Boot leader Hugo Cuypers has given up the shirt and will take a new number.
Cuypers: "Robert is one of the greatest No. 9’s ever, and it wouldn't look right if he was playing with another number. It was an easy decision for… https://t.co/XCWIz4ymVI— Tom Bogert (@tombogert) June 30, 2026
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