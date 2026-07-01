Γαλλία - Σουηδία 3-0: Τα highlights της νίκης των Τρικολόρ (vid)

Γαλλία - Σουηδία 3-0: Τα highlights της νίκης των Τρικολόρ (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Γαλλία επιβλήθηκε 3-0 της Σουηδίας με... παράσταση Μπαπέ και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.

Η Γαλλία έκανε τη... δουλειά και προκρίθηκε στους «16»! Οι Μπλε υπέταξαν με 3-0 τη Σουηδία και θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026. Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δύο φορές φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση (ισοφάρισε τον Μέσι) και τα 18 συνολικά στον θεσμό (19 έχει ο Μέσι). Ο Ολίσε μοίρασε δύο ασίστ και έφτασε τις πέντε και η ομάδα του Ντεσάν συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε τα highlights:

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα