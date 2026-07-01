Γαλλία - Σουηδία 3-0: Τα highlights της νίκης των Τρικολόρ (vid)
Η Γαλλία έκανε τη... δουλειά και προκρίθηκε στους «16»! Οι Μπλε υπέταξαν με 3-0 τη Σουηδία και θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026. Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δύο φορές φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση (ισοφάρισε τον Μέσι) και τα 18 συνολικά στον θεσμό (19 έχει ο Μέσι). Ο Ολίσε μοίρασε δύο ασίστ και έφτασε τις πέντε και η ομάδα του Ντεσάν συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Δείτε τα highlights:
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