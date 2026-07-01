Η Γαλλία επιβλήθηκε 3-0 της Σουηδίας με... παράσταση Μπαπέ και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.

Η Γαλλία έκανε τη... δουλειά και προκρίθηκε στους «16»! Οι Μπλε υπέταξαν με 3-0 τη Σουηδία και θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026. Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δύο φορές φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση (ισοφάρισε τον Μέσι) και τα 18 συνολικά στον θεσμό (19 έχει ο Μέσι). Ο Ολίσε μοίρασε δύο ασίστ και έφτασε τις πέντε και η ομάδα του Ντεσάν συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε τα highlights: