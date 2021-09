Αλιασίμ - Μεντβέντεφ 0-3: Πρώτος φιναλίστ του US Open ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 6-4, 7-5, 6-2 τον Φελίξ Οζε Αλιασίμ και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από το 2019 στον τελικό του US Open.

Στον δεύτερο τελικό της καριέρας του στο US Open προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και απέκλεισε σε 2.03' με 6-4, 7-5, 6-2 τον Καναδό Φελίξ Οζε Αλιασίμ στον ημιτελικό του US Open.

Στον τελικό της Κυριακής (23:00) θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε παίξει και στον τελικό του US Open 2019 όπου είχε ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ ενώ ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 3ος του σε Grand Slam.

Στην αρχή της σεζόν είχε φτάσει στον τελικό του Australian Open και είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ρώσος χρειάστηκε ένα μπρέικ στο 7ο γκέιμ του 1ου σετ (4-3) για να το "κλειδώσει" με 6-4.

Στο 2ο σετ ο Αλιασίμ με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2 αλλά ο Μεντβέντεφ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 5-4.

Με το σερβίς του ισοφαρίζει σε 5-5 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5. Απλά με το σερβίς τους κλείνει στο 7-5.

Daniil Medvedev is on a business trip in New York.



