Δείτε τα ζευγάρια που ξέρουμε από τώρα για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη φάση των «16» να αποκτά ολοένα και πιο συμπαγή μορφή. Μετά και τους αγώνες της Τετάρτης (1/7), πέντε από τα οκτώ ζευγάρια του επόμενου γύρου έχουν γίνει γνωστά, με τα τρία τελευταία να συμπληρώνονται μέσα στο επόμενο διήμερο και τους αγώνες να ξεκινούν άμεσα το προσεχές Σάββατο (4/7).

Αναλυτικά: