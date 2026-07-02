ΗΠΑ - Βοσνία 2-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-0 των ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία.
Με τον Μπάλογκαν να σκοράρει αλλά να αποβάλλεται και τον Τίλμαν να βρίσκει δίχτυα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, οι ΗΠΑ επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας και πέρασαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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