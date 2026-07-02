Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-0 των ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία.

Με τον Μπάλογκαν να σκοράρει αλλά να αποβάλλεται και τον Τίλμαν να βρίσκει δίχτυα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, οι ΗΠΑ επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας και πέρασαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.