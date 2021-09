US Open: Προέλαση Ρώσων στη Νέα Υόρκη (vids)

Στον 3ο γύρο του US Open ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Κάρλος Αλκαράζ περιμένει Τσιτσιπά ή Μαναρινό.

Με χαρακτηριστική άνεση ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει στους "32" στο US Open.

O Ρώσος που είναι στο Νο2 και φιλοδοξεί να κατακτήσει το τρόπαιο το οποίο του στέρησε το 2019 ο Ράφα Ναδάλ απέκλεισε με 6-4,6-3,6-1 τον Ντομινίκ Κέπφερ και θα παίξει με τον Πάμπλο Αντουχάρ.

