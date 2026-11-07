Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε του Περιστερίου με 81-78 για την 5η αγωνιστική της GBL.

Επιστροφή στις νίκες για τον Κολοσσό Ρόδου στη GBL, αφού μετά την ήττα από την Καρδίτσα επικράτησε του Περιστερίου με 81-78.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ (24-19) μπόρεσε να... κλέψει το θετικό αποτέλεσμα από τους φιλοξενούμενους που είχαν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και πανηγύρισαν στο τέλος την 3η νίκης τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γουίλις με 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κάριους με 14π.

Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι: Η εξέλιξη του αγώνα

Η ευστοχία του Περιστερίου (5/10 δίποντα, 50%, 3/7 τρίποντα, 42%) ήταν το στοιχείο που έδωσε στην ομάδα του Ξανθόπουλου το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (15-23, 10'), με τον Κάριους να είναι... καυτός, έχοντας 8 πόντους σε 05:55 λεπτά συμμετοχής.

Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου ο Κολοσσός παρουσιάστηκε πιο βελτιωμένος και μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά, με τον Μπαρνέτ να διμορφώνει το (25-27, 13'), ενώ λίγο αργότερα ο Καπμπερίδης έβαλε μπροστά τους Ροδίτες (28-27, 14').

Το Περιστέρι με ένα γρήγορο σερί (5-0) μπόρεσε να ανακτήσει το προβάδισμά του (28-32, 14') και να περάσει εκ νέου μπροστά.

Οδεύοντας προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη δεν άφησε το Περιστέρι να ξεφύγει στο σκορ και έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Γουίλις, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα (38-36, 18'). Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται μπροστά με +2 (40-42, 20').

Μετά την ανάπαυλα το Περιστέρι διατηρούσε το προβάδισμά του (44-50, 23'), ωστόσο δεν μπορούσε να αυξήσει τη διαφορά, με τον Κολοσσό να επιστρέφει κάθε φορά που έβλεπε τον αντίπαλό του να ξεφεύγει (48-52, 25').

Με τον ρυθμό να έχει πέσει σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, ενώ ο Κρούζερ, μετά από εύστοχο δίποντο ισοφάρισε (55-55, 29').

Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο, ξεκίνησε με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ (59-61, 31'), ωστόσο ο Πέιν με γκολ φάουλ έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (59-64, 32'). Ο Κολοσσός είχε αντίδραση και με γρήγορο (9-0) πήρε εκ νέου το προβάδισμα (68-64, 35'), έχοντας το μομέντουμ με το μέρος του. Το σερί των Ροδιτών όλο και μεγάλωνε με τον Κρούζερ να διαμορφώνει το (71-64, 36΄).

Το Περιστέρι στη συνέχεια υπέπεσε σε συνεχόμενες λανθασμένες επιθέσεις, με την ομάδα του Λυκογιάννη να το εκμεταλλεύεται, παίρνοντας... αέρα οκτώ πόντων (74-66, 37'). Η ομάδα του Ξανθόπουλου επιχείρησε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα (74-69, 38'), ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα παρέμενε, αφού ο Γουίλις διαμόρφωσε το (76-69, 39'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Ροδίτες.

Ο Νίκολς έκανε το (77-73, 40') και στη συνέχεια ο Κάριους με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το (79-76), 12 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Χάρις πήγε στις βολές, ευστοχώντας και στις δύο (81-76), δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.



Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-42, 57-59, 81-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο 4ο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Μάνιον με 16 πόντους (7/12 δίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Καμπερίδης με 15 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Γουίλ Κάριους με 14 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Γκιουζέλης έμεινε στους 2 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ....Τα 9 ριμπάουντ του Πέιν.



