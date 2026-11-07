Ο Ολυμπιακός καθάρισε και την Γλυφάδα και συνεχίζει αήττητος, σημαντικές νίκες για Εθνικό και ΠΑΟΚ για τη συνέχεια της Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε την Γλυφάδα με 19-8 και παραμένει πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα, πολύτιμες νίκες για Εθνικό και ΠΑΟΚ ενόψει συνέχειας στη φετινή Waterpolo League γυναικών.

Γλυφάδα-Ολυμπιακός 8-19

Ο Ολυμπιακός, εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του απέναντι στη Γλυφάδα και χωρίς να ζοριστεί προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 2-4. Στο δεύτερο αντίστοιχα, η Γλυφάδα πάλεψε να μείνει κοντά στο σκορ κυνηγώντας του ρυθμούς των «ερυθρολεύκων». Ο Ολυμπιακός πήγε στη διακοπή του πρώτου μέρους του αγώνα μπροστά με 9-6. Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει τον αγώνα και με επιμέρους 6-1 και προβάδισμα 15-7 καθάρισε την υπόθεση νίκη. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, όπου ο αγώνας πήρε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, οι «ερυθρόλευκες» αύξησαν την διαφορά και πήραν τη νίκη με 19-8.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 1-6, 1-4

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 1, Σάντα 1, Κουρτίδου Α., Μπίκου 3, Σιούτη 3, Πάτρα, Νίνου 2, Τζωρακάκη, Κουρτίδου Π., Μυριοκεφαλιτάκη 3, Νησιώτη, Χάιντου 3, Σαλταμανίκα 1

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Καραγιάννη, Αντρές Χάιλι 3, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Χατζηγεωργίου, Λαναρά 1, Σταρίδα 1, Τζαβάρα, Λαμπάτου, Καραγιάννη, Λασκαρίδου 2, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανάσιου 1, Σφυροέρα

Εθνικός-Άλιμος 9-7

Στο πρώτο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη αστοχία στην επίθεση και ο Εθνικός μπήκε μπροστά με 2-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα του Εθνικού επέκτεινε στα δύο τέρματα το προβάδισμά της και έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα με 5-3. Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Άλιμος προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε κλείνοντας το οκτάλεπτο πίσω στο σκορ με 8-7. Ο Εθνικός χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασεις στον Άλιμο, πήρε τη νίκη με το τελικό 9-7.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-2, 3-4, 1-0

Τα στοιχεία του αγώνα εδω.

ΠΑΟΚ-Λάρισα 14-10

Ο ΠΑΟΚ, εμφανώς καλύτερος της Λάρισας, προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-2 για να κλείσει μετά το πρώτο μέρος του αγώνα με προβάδισμα στο σκορ με 7-4. Η Λάρισα προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι αλλά το επιμέρους 3-3 του τρίτου οκταλέπτου δεν ήταν αρκετό να την βάλει στον αγώνα. Έτσι ο ΠΑΟΚ καθάρισε στο τελευταίο οκτάλεπτο και πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς με το τελικό 14-10.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 3-3, 4-3

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδω.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Γλυφάδα-Ολυμπιακός 8-19

Εθνικός-Άλιμος 9-7

ΠΑΟΚ-Λάρισα 14-10

17:00 ΠΕΚΕΒ-ΓΣ Ηλιούπολης

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

14:00 «Πέπανος», ΝΕ Πατρών-Χανιά

18:00 Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη-Παανιώνιος

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 24

2.Βουλιαγμένη 18

3.Εθνικός 18

4.ΠΑΟΚ 15*

5.Αλιμος 15

6.Πανιώνιος 13*

7.ΝΕΠ 9

8.Χανιά 7

9.Γλυφάδα 6

10.Λάρισα 4

11.ΠΕΚΕΒ 1

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0

*Με αγώνα λιγότερο