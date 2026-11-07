Η Κηφισιά Tutu Deals ισοφάρισε τον Βόλο Elabet με σκόρερ τον Αποστόλη Χριστόπουλο, ύστερα από εξαιρετική συνεργασία Εμπουλά και Πόμπο.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Βόλου Elabet με την Κηφισιά Tutu Deals, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο 27' ο Ρουκουνάκης έκλεψε την μπάλα από πάσα του Κάτσικα, πάσαρε στον Εμουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι τροφοδότησε τον Πόμπο εντός περιοχής, ο αρχηγός των φιλοξενούμων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος με προβολή ισοφάρισε σε 1-1.

Το γκολ της Κηφισιάς Tutu Deals