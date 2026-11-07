Βόλος Elabet - Κηφισιά Tutu Deals: «Έκρυψαν» την μπάλα Εμπουλά και Πόμπο, 1-1 ο Χριστόπουλος
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Βόλου Elabet με την Κηφισιά Tutu Deals, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.
Στο 27' ο Ρουκουνάκης έκλεψε την μπάλα από πάσα του Κάτσικα, πάσαρε στον Εμουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι τροφοδότησε τον Πόμπο εντός περιοχής, ο αρχηγός των φιλοξενούμων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος με προβολή ισοφάρισε σε 1-1.
Το γκολ της Κηφισιάς Tutu Deals
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