Τσιτσιπάς: Ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε το... τρικ με τη ρακέτα του

Δημήτρης Μύτικας
Στέφανος Τσιτσιπάς, Ρακέτα, United Cup
Την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την καινούρια ρακέτα του Στέφανου Τσιτσιπά αποκάλυψε ο φωτογραφικός φακός, κατά τη διάρκεια των αγώνων του United Cup...

Δεν είναι ψέμα πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα μέσα της περυσινής σεζόν έχει αλλάξει ρακέτα. Βέβαια, ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε κάτι, το οποίο λίγοι γνώριζαν.

Ο Έλληνας τενίστας, όπως είναι γνωστό, έχει συμφωνία με τη εταιρεία αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού Wilson. Η συγκεκριμένη εταιρεία τον προμηθεύει με τη ρακέτα του, στο πλέγμα της οποίας αναγράφεται και το χαρακτηριστικό "W".

Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου που βρέθηκε στο United Cup αποκάλυψε πως η νέα ρακέτα του 27χρονου τενίστα δεν είναι Wilson. Η λεπτομέρεια που... μαρτυρά την ύπαρξη άλλη εταιρείας στη ρακέτα του Στέφανου Τσιτσιπά είναι πως στο frame αναγράφεται το όνομά της.

Ο λόγος για την Babolat, η οποία για χρόνια χορηγούσε τον Ραφαέλ Ναδάλ και έχει πάρει στην... αγκαλιά της τον Κάρλος Αλκαράθ, με τον οποίο πρόσφατα υπέγραψε ένα υπέρογκο και πολυετές συμβόλαιο.

 

Η λεπτομέρεια στη ρακέτα του Τσιτσιπά που κάνει το γύρω του διαδικτύου

