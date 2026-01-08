Τσιτσιπάς: Ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε το... τρικ με τη ρακέτα του
Δεν είναι ψέμα πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα μέσα της περυσινής σεζόν έχει αλλάξει ρακέτα. Βέβαια, ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε κάτι, το οποίο λίγοι γνώριζαν.
Ο Έλληνας τενίστας, όπως είναι γνωστό, έχει συμφωνία με τη εταιρεία αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού Wilson. Η συγκεκριμένη εταιρεία τον προμηθεύει με τη ρακέτα του, στο πλέγμα της οποίας αναγράφεται και το χαρακτηριστικό "W".
Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου που βρέθηκε στο United Cup αποκάλυψε πως η νέα ρακέτα του 27χρονου τενίστα δεν είναι Wilson. Η λεπτομέρεια που... μαρτυρά την ύπαρξη άλλη εταιρείας στη ρακέτα του Στέφανου Τσιτσιπά είναι πως στο frame αναγράφεται το όνομά της.
Ο λόγος για την Babolat, η οποία για χρόνια χορηγούσε τον Ραφαέλ Ναδάλ και έχει πάρει στην... αγκαλιά της τον Κάρλος Αλκαράθ, με τον οποίο πρόσφατα υπέγραψε ένα υπέρογκο και πολυετές συμβόλαιο.
Η λεπτομέρεια στη ρακέτα του Τσιτσιπά που κάνει το γύρω του διαδικτύου
Finally a good pic showing clearly "Babolat" on Stef's racket pic.twitter.com/QGUAwfmu1H— Sunny 🎾 (@SUNNY8X) January 7, 2026
