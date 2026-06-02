Τον αντικαταστάτη του Βιτσέντσο Ιταλιάνο βρήκε η Μπολόνια, που ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) την πρόσληψη του Ντομένικο Τεντέσκο.

Ο 40χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους Ροσομπλού, με τον Ιταλογερμανό να εργάζεται για πρώτη φορά στη Serie A, μετά τα περάσματα από Άουε, Σάλκε, Σπαρτάκ Μόσχας, Λειψία, εθνική Βελγίου και Φενέρμπαχτσε.

Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο, με τον Τεντέσκο να ψάχνει την επιστροφή στη σταθερότητα, καθώς έχει αλλάξει τρεις ομάδες την τελευταία πενταετία, έχοντας στο διάστημα αυτό και δύο εξάμηνα κενά.