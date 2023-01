Τσιτσιπάς: «Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα φύγω από το court αν δεν κερδίσω»

Το πείσμα του Τσιτσιπά ήταν αυτό που τον βοήθησε στο να βγει από την δύσκολη θέση στο ματς με τον Τσόριτς.

Αν και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Μπόρνα Τσόριτς και να ισοφαρίσει για την Ελλάδα στο United Cup.

Στις δηλώσεις του στο τέλος του ματς, τόνισε ότι ήταν αποφασισμένος να μην τα παρατήσει, έστω κι αν τα πράγματα έδειχναν να γυρνάνε τούμπα υπέρ του Κροάτη.

«Ο Μπόρνα είναι καλός παίκτης. Αυτό είναι το τένις, μπορεί να θες απεγνωσμένα να κερδίσεις, αλλά να μη σου πηγαίνουν όλα καλά. Αυτό είναι το τένις. Ο Μπόρνα απάντησε σωστά στα κρίσιμα σημεία. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψα. Όποτε παίζω μαζί του δεν είναι εύκολο. Ομως δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα γιατί σε αναγκάζει να παίξεις στο καλύτερό σου επίπεδο. Σημαντικό να παίζεις τέτοια ματς με αντιπάλους σαν κι αυτόν γιατί αναγκάζεσαι να ψάξεις τρόπους για να κερδίσεις το ματς» είπε αρχικά.

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα φύγω έτσι από το γήπεδο. Δεν θα φύγω ηττημένος ιατί δεν θέλω να απογοητεύσω την ομάδα μου. Προσπαθούσα να πάρω χρόνο στο ματς και δεν μου βγήκε. Επρεπε να παίξω πιο γρήγορα στους πόντους και αυτό βοήθησε» πρόσθεσε.

