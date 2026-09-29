Νέο κανόνα εφάρμοσε ο Τσάβι στην Εθνική Ολλανδίας, με σκοπό να διαχειρίζεται καλύτερα τους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές, πράγμα που δε φαίνεται να τους βρίσκει σύμφωνους.

Ο Ισπανός προπονητής, Τσάβι, αποφάσισε να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο τη λειτουργία της Εθνικής Ολλανδίας, λίγο πριν την υποδεχτεί η Ελλάδα στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Με σκοπό την ομαλότερη λειτουργία της ομάδας του ο 46χρονος τεχνικός σκέφτηκε να ανακοινώνει την 11δα στους παίκτες του, μόλις μιάμιση ώρα πριν το παιχνίδι, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές.

Ο ίδιος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει όλοι του οι παίκτες να είναι στον ίδιο βαθμό συγκεντρωμένοι και σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως παίκτης, μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Αυτό σκοτώνει αυτόματα το κίνητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Έτσι είναι όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».

Από την άλλη οι Ολλανδοί παίκτες έχουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με αυτόν τον χειρισμό καθώς αναφέρουν πως θα ήθελαν να γνωρίζουν εξ αρχής για να προετοιμαστούν κατάλληλα. Μάλιστα ο Μίκι φαν ντε Φεν δήλωσε: «Ειλικρινά, δυσκολεύομαι λίγο να το συνηθίσω αυτό. Αν μπορούσα να επιλέξω προσωπικά, θα προτιμούσα να ξέρω εκ των προτέρων αν θα παίξω ή όχι, ώστε να μπορέσω να προετοιμαστώ. Αλλά, αυτή είναι η απόφαση του προπονητή, οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε».