Ο Βασίλης Τολιόπουλος «έπιασε» ένα μεγάλο milestone όσον αφορά τους συνολικούς πόντους του στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 68-58 και να φέρει τη σειρά στα ίσια (1-1).

Ένας από τους παίκτες-κλειδιά των «πρασίνων» ήταν και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος πέτυχε 7 πόντους με αποτέλεσμα να «γράψει» 2.000+ το κοντέρ της καριέρας του!

Συγκεκριμένα πριν από το τζάμπολ του αγώνα ήθελε μόλις έναν πόντο προκειμένου να φτάσει τους 2.000 στην Stoiximan GBL. Σημείωσε επτά και έφτασε τους 2.006, έχοντας σημειώσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τους 174 από αυτούς τους πόντους.

Οι πόντοι του Τολιόπουλου ανά ομάδα