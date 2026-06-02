Σαμπαλένκα: «Κάναμε το πρώτο βήμα για περισσότερα night sessions»

Μετά τον χορό σε ρυθμούς Μάικλ Τζάκσον στις on court δηλώσεις της, η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας το γεγονός ότι το ματς της με τη Ναόμι Οσάκα διεξήχθη σε night session.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από 33 σερί εβδομάδες χωρίς αγώνα γυναικών στο νυχτερινό πρόγραμμα του Roland Garros, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αρίνα Σαμπαλένκα και Ναόμι Οσάκα ήταν αυτή που προγραμματίστηκε σε prime time ώρα. Μετά το τέλος του αγώνα η νικήτρια αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως η διοργανώτρια αρχή πρέπει να εξετάσει να υπάρχει πιο συχνά παρουσία γυναικείων αγώνων στο βραδινό πρόγραμμα.

Μάλιστα, η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο εκδήλωσε τη χαρά της, ελπίζοντας πως ο αγώνας αυτός ήταν το πρώτο βήμα για την ύπαρξη περισσότερων ματς γυναικών σε night session. Παράλληλα, η ίδια είπε λίγα λόγια για την αντίπαλό της, αναφέροντας στο τέλος κάποια στοιχεία της νοοτροπίας της στα Grand Slam.

Οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα

Για το γεγονός ότι το ματς μπήκε σε night session:

«Νιώθω μεγάλη τιμή που ο αποψινός αγώνας με τη Ναόμι ήταν το night session. Ήταν πραγματικά απολαυστικό να παίζω σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ήταν υπέροχο. Πιστεύω ότι ήταν η σωστή κίνηση. Η ατμόσφαιρα και η προσοχή που συγκέντρωσε αυτό το παιχνίδι έδειξαν ότι ίσως στο μέλλον πρέπει να εξετάσουν πιο συχνά την παρουσία γυναικείων αγώνων στο βραδινό πρόγραμμα. Ελπίζω ότι αυτός ο αγώνας άνοιξε την πόρτα για περισσότερα night sessions γυναικών».

Για τη Ναόμι Οσάκα:

«Νιώθω ότι φέτος αρχίζω πραγματικά να τη γνωρίζω ως παίκτρια. Είναι σίγουρα μαχήτρια και εξαιρετική τενίστρια. Χαίρομαι πολύ που τη βλέπω να επιστρέφει σε υψηλό επίπεδο. Μετά τη γέννηση του παιδιού της, αυτό που κάνει είναι πραγματικά απίστευτο και εμπνευσμένο».

Για τη νοοτροπία της σε κάθε Grand Slam:

«Όταν κατέκτησα το πρώτο μου Grand Slam, έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου ότι αν παλέψω μέχρι το τέλος και δώσω ό,τι έχω εκείνη τη στιγμή, οι ευκαιρίες θα έρθουν. Αυτή παραμένει η νοοτροπία μου.

Κάποιες ημέρες νιώθεις υπέροχα, άλλες τίποτα δεν λειτουργεί. Πρέπει όμως να συνεχίσεις να παλεύεις. Είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι χρειαστεί για να κατακτήσω αυτό το όμορφο τρόπαιο».