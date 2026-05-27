Η Έλενα Ριμπάκινα υπέπεσε σε 71 αβίαστα λάθη κι έτσι γνώρισε την ήττα από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στα τρία σετ, αποχαιρετώντας από τον 2ο γύρο το Roland Garros.

H πρώτη μεγάλη έκπληξη στο τουρνουά γυναικών στο Roland Garros, είχε για «θύμα» την Έλενα Ριμπάκινα.

Η παίκτρια από το Καζακστάν και Νο.2 στον κόσμο, ηττήθηκε από την Ουκρανίδα, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 3-6, 6-1, 7-6(4) κι αποχαιρέτησε το γαλλικό Όπεν από τον 2ο γύρο.

Η Ριμπάκινα που έχει φθάσει δύο φορές μέχρι τα προημιτελικά (2024, 2021), υπέπεσε σε 71 αβίαστα λάθη κι αυτός ήταν ο βασικός λόγος του πρόωρου αποκλεισμού της, που αλλάζει τα δεδομένα στο κάτω μέρος του ταμπλό.

Η 26χρονη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα να περνά στον 3ο γύρο και να ισοφαρίζει την περσινή της επίδοση κι εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα στη Χάλεϊ Μπαπτίστ και την Κινέζα, Σιγιού Γουάνγκ.