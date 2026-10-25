Κηφισιά Tutu Deals: «Ζήσαμε υπέροχη ατμόσφαιρα και συνειδητοποιήσαμε πόσο είχε λείψει ο ιστορικός Γηραιός από τα μεγάλα σαλόνια»

Η Κηφισιά Tutu Deals με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον Ηρακλή για τη φιλοξενία και αποθέωσε την ατμόσφαιρα στο Καυταντζόγλειο, ενώ έστειλε τις ευχές της στον Γηραιό για τη συνέχεια της σεζόν.

Η Κηφισιά Tutu Deals πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο Καυτανζόλγειο, καθώς υπέταξε τον Ηρακλή με 3-2, κάνοντας μάλιστα ανατροπή. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων προχώρησε σε μια υποδειγματική κίνηση σεβασμού, καθώς με ανακοίνωση της τόνισε πόσο είχε λείψει ο Γηραιός από το πρωτάθλημα μας, ενώ ευχήθηκε για πολλές ανάλογες «συναντήσεις» στη Super League και τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς Tutu Deals

«Η οικογένεια της Κηφισιάς Tutu Deals αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την ομάδα του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη για την άψογη φιλοξενία που επεφύλαξε όχι μόνο στην πρώτη μας ομάδα, αλλά και στις ακαδημιίες μας κατά την παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη.

Όλα τα μέλη της πολυμελούς αποστολής μας είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε στο Καυτανζόγλειο μια υπέροχη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ είχε λείψει ο ιστορικός «Γηραιός» από τα μεγάλα σαλόνια.

Υποσχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη ότι θα ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο την υπέροχη φιλοξενία τους και ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε πολλές ακόμη μονομαχίες μας στη Super League».