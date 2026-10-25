Μπαρτσελόνα - Σαραγόσα 99-81: Επιβλήθηκε με τρομερό 4ο δεκάλεπτο
Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Μπαρτσελόνα, αφού μετά τη νίκη επί της Αρμάνι για τη EuroLeague, επικράτησε και της Σαραγόσα εντός έδρας με 99-81.
Η ομάδα του Σέκουλιτς επέβαλε από το πρώτο ημίχρονο την κυριαρχία της και μπόρεσε να έχει το προβάδισμα (48-40, 20'), ενώ μάλιστα στο τρίτο δεκάλεπτο μπόρεσε να την αυξήσει περαιτέρω την απόσταση του σκορ (72-57, 30').
Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν ένα επιστρέψουν στον αγώνα, μειώνοντας στους πέντε (74-69, 33'), ωστόσο η Μπαρτσελόνα από εκείνο το σημείο και μετέπειτα πραγματοποίησε επιμέρους σερί (25-12) και «καθάρισε» το ματς.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Νούνιεθ με 23 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ολασένι με 18 πόντους.
Πλέον οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν (27/10, 21:00) για την 8η αγωνιστική της Euroleagaue.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 48-40, 72-57, 99-81
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